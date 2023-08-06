Заглембє без Булеци не переграв Лех: результати матчів 3 туру Екстракляси

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3-го туру польської Екстракляси з футболу.
Заглембє вдома зіграв внічию з Лехом (1:1). У складі Заглембє на лаві запасних увесь матч провів українець Сергій Булеца.
Владислав Кочергін провів увесь матч проти Варти - Ракув зіграв внічию 2:2.
Чемпіонат Польщі - Екстракляса
3 тур
4 серпня
Ягеллонія - Відзев 2:1 (0:1)
ЛКС - Корона 2:1 (1:0)
5 серпня
Ракув - Варта 2:2 (0:1)
Гурнік - П’яст
Радомяк - Краковія
6 серпня
Заглембє - Лех 1:1 (1:0)
Легія - Рух 3:0 (2:0)
Матч Шльонськ - Погонь перенесено. Матч Пуща - Сталь відбудеться 7 серпня.
Турнірна таблиця: