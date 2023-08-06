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Заглембє без Булеци не переграв Лех: результати матчів 3 туру Екстракляси

Вчора 23:40 176 0
Заглембє без Булеци не переграв Лех: результати матчів 3 туру Екстракляси

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3-го туру польської Екстракляси з футболу.

Заглембє вдома зіграв внічию з Лехом (1:1). У складі Заглембє на лаві запасних увесь матч провів українець Сергій Булеца. 

Владислав Кочергін провів увесь матч проти Варти - Ракув зіграв внічию 2:2.

Чемпіонат Польщі - Екстракляса
3 тур
4 серпня

Ягеллонія - Відзев 2:1 (0:1)

ЛКС - Корона 2:1 (1:0)

5 серпня

Ракув - Варта 2:2 (0:1)

Гурнік - П’яст 

Радомяк - Краковія

6 серпня

Заглембє - Лех 1:1 (1:0)

Легія - Рух 3:0 (2:0)

Матч Шльонськ - Погонь перенесено. Матч Пуща - Сталь відбудеться 7 серпня.

Турнірна таблиця:

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