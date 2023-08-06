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Kicker назвав найкращого німецького гравця року

Хавбек Ман Сіті навіть не помітив конкурентів
Вчора 23:54 195 0
Kicker назвав найкращого німецького гравця року
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

За результатами опитування, проведеного серед членів Асоціації німецьких спортивних журналістів, найкращим німецьким гравцем є Ілкай Гюндоган.

Про це повідомляє Kicker.

Хавбек Ман Сіті посів перше місце з 198 голосами з 612, випередивши на понад 100 балів Нікласа Фюллькруга, який розташувався на другій сходинці.

Топ-10 німецьких гравців за версією Kicker:

  1. Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) - 198 голосів
  2. Ніклас Фюллькруг (Вердер) - 88
  3. Рандаль Коло-Муані (Айнтрахт) - 69
  4. Джамал Мусіала (Баварія) - 59
  5. Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) - 58
  6. Крістофер Нкунку (Лейпциг) - 20
  7. Себастьян Аллер (Боруссія Дортмунд) - 16
  8. Томас Мюллер (Баварія) - 13
  9. Вінченцо Гріфо (Фрайбург) - 8
  10. Йонас Гектор (Кельн) - 6

Нагадаємо Манчестер Сіті програв Арсеналу у матчі за Суперкубок Англії.

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