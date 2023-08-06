Kicker назвав найкращого німецького гравця року

Джерело - Чемпіон.
За результатами опитування, проведеного серед членів Асоціації німецьких спортивних журналістів, найкращим німецьким гравцем є Ілкай Гюндоган.
Про це повідомляє Kicker.
Хавбек Ман Сіті посів перше місце з 198 голосами з 612, випередивши на понад 100 балів Нікласа Фюллькруга, який розташувався на другій сходинці.
Топ-10 німецьких гравців за версією Kicker:
- Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) - 198 голосів
- Ніклас Фюллькруг (Вердер) - 88
- Рандаль Коло-Муані (Айнтрахт) - 69
- Джамал Мусіала (Баварія) - 59
- Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) - 58
- Крістофер Нкунку (Лейпциг) - 20
- Себастьян Аллер (Боруссія Дортмунд) - 16
- Томас Мюллер (Баварія) - 13
- Вінченцо Гріфо (Фрайбург) - 8
- Йонас Гектор (Кельн) - 6
Нагадаємо Манчестер Сіті програв Арсеналу у матчі за Суперкубок Англії.