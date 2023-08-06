Kicker назвав найкращого німецького гравця року

Хавбек Ман Сіті навіть не помітив конкурентів

Джерело - Чемпіон.

За результатами опитування, проведеного серед членів Асоціації німецьких спортивних журналістів, найкращим німецьким гравцем є Ілкай Гюндоган.

Про це повідомляє Kicker.

Хавбек Ман Сіті посів перше місце з 198 голосами з 612, випередивши на понад 100 балів Нікласа Фюллькруга, який розташувався на другій сходинці.

Топ-10 німецьких гравців за версією Kicker:

Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) - 198 голосів Ніклас Фюллькруг (Вердер) - 88 Рандаль Коло-Муані (Айнтрахт) - 69 Джамал Мусіала (Баварія) - 59 Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) - 58 Крістофер Нкунку (Лейпциг) - 20 Себастьян Аллер (Боруссія Дортмунд) - 16 Томас Мюллер (Баварія) - 13 Вінченцо Гріфо (Фрайбург) - 8 Йонас Гектор (Кельн) - 6

Нагадаємо Манчестер Сіті програв Арсеналу у матчі за Суперкубок Англії.