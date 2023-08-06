Італійський хавбек відхилив пропозиції Аль-Ахлі та Аль-Хілала

Півзахисник Марко Верратті ухвалив рішення залишитися в ПСЖ цього сезону.

Про це повідомляє Goal.

Хавбеком цікавилися саудівські Аль-Ахлі та Аль-Хілал. Останні пропонували гравцеві трирічний контракт із зарплатою 25 млн євро на рік.

У грудні Верратті продовжив контракт із парижанами до літа 2026 року. Минулого сезону 30-річний півзахисник провів 38 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

ПСЖ виграв Лігу 1 2022/23. Новий чемпіонат Франції парижани розпочнуть домашньою грою з Лор’яном 12 серпня.