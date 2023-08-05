Команда Шевченка зіграла внічию з Командою Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж, відбувся благодійний матч на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

Гра завершилась з рахунком 2:2.

Game4Ukraine

05 серпня

Команда Андрія Шевченка - Команда Олександра Зінченка 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Нобл, 1:1 - 42 Зеєдорф, 1:2 - 52 Срна, 2:2 - 78 Галлас

Склади команд:

Команда Шевченка:

голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

тренерка — Емма Гейз, яка очолює жіночу команду Челсі.

Команда Зінченка:

голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;

захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

півзахисники —капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

тренер — Арсен Венгер.

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