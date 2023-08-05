Команда Шевченка зіграла внічию з Командою Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.
У Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж, відбувся благодійний матч на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.
Гра завершилась з рахунком 2:2.
Game4Ukraine
05 серпня
Команда Андрія Шевченка - Команда Олександра Зінченка 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 38 Нобл, 1:1 - 42 Зеєдорф, 1:2 - 52 Срна, 2:2 - 78 Галлас
Склади команд:
Команда Шевченка:
- голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;
- захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;
- півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;
- нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.
- тренерка — Емма Гейз, яка очолює жіночу команду Челсі.
Команда Зінченка:
- голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;
- захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;
- півзахисники —капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;
- нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.
- тренер — Арсен Венгер.
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