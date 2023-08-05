Муані узгодив контракт із ПСЖ

Коло Муані близький до переходу у ПСЖ

Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло-Муані цього літа може перейти у ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Паризький гранд досяг усної домовленості з 24-річним французьким форвардом щодо переїзду до Ліги 1 вже цього літа, повністю погодивши умови особистого контракту.

За інформацією джерела, Коло-Муані вже особисто повідомив керівництво Айнтрахта про своє бажання піти вже цього літа.

Відзначається, що генеральний директор Айнтрахта Маркус Креше завжди хотів отримати за французького форварда 100 мільйонів євро, проте представники гравця вважають цю суму нереальною, тож незабаром стартують серйозні торги між усіма сторонами.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виділить 80 млн євро на трансфер нападника Айнтрахта.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!