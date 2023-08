Голкіпер Брайтона Роберт Санчес продовжить кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

Сторони уклали угоду на 7 років.

Сума трансферу оцінюється в 25 млн фунтів.

Read all about it! 🗞