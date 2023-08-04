Торіно хоче підписати Маліновського

Руслан Маліновський знову може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Торіно націлився на придбання українського півзахисника Марселя Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За даними джерела, 30-річним українцем цікавиться головний тренер команди Іван Юрич.

Французи орендували Руслана взимку з обов’язковим правом викупу влітку за 10 мільйонів євро. Була інформація, що керівництво роздратоване довгою адаптацією гравця.

Також українцем цікавиться Бешикташ.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може покинути Марсель цього літа.