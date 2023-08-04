Торіно хоче підписати Маліновського

Джерело - Чемпіон.
Торіно націлився на придбання українського півзахисника Марселя Руслана Маліновського.
Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За даними джерела, 30-річним українцем цікавиться головний тренер команди Іван Юрич.
Французи орендували Руслана взимку з обов’язковим правом викупу влітку за 10 мільйонів євро. Була інформація, що керівництво роздратоване довгою адаптацією гравця.
Також українцем цікавиться Бешикташ.
Раніше повідомлялося, що Маліновський може покинути Марсель цього літа.