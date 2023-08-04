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Торіно хоче підписати Маліновського

Руслан Маліновський знову може змінити клуб
Сьогодні 22:37 184 0
Торіно хоче підписати Маліновського
Фото - Getty Images
#Бешикташ, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Торіно, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Торіно націлився на придбання українського півзахисника Марселя Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За даними джерела, 30-річним українцем цікавиться головний тренер команди Іван Юрич.

Французи орендували Руслана взимку з обов’язковим правом викупу влітку за 10 мільйонів євро. Була інформація, що керівництво роздратоване довгою адаптацією гравця.

Також українцем цікавиться Бешикташ.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може покинути Марсель цього літа.

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