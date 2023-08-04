Головне
Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 487
Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 18:12 1113
Чигринський повернувся у Шахтар
Сьогодні 16:20 626
Костюк - Самсонова: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 16:14 2066
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 15:10 5269
Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик
Сьогодні 13:12 3093
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
Сьогодні 13:03 1664
Маліновський може покинути Марсель цього літа
Сьогодні 12:52 466
Далакян може провести бій проти японця Акуї
Сьогодні 11:53 324
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Сьогодні 11:26 1233 2
Прямі трансляції

Рома спробує підписати Веггорста

Ваут Веггорст може перейти у Рому
Сьогодні 19:40 197 0
Рома спробує підписати Веггорста
#Бернлі, #Веггорст, #Рома, #Футбольні трансфери

Джерело - romapress.net.

Рома розглядає варіант з орендою нападника Бернлі Ваута Веггорста, який у другій половині минулого сезону виступав за Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє romapress.net.

Це одна з опцій для підсилення атаки, клуб паралельно веде перемовини щодо повноцінних трансферів інших форвардів. У шортлист входять Джанлука Скамакка (Вест Гем) та Маркос Леонардо (Сантос).

Рішення щодо Ваута очікується до кінця тижні, до нього також є інтерес з боку команд Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Баєр готує трансфер Веггорста.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 307929 7
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 9300
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 8570
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 295042 23
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 8653
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 291146
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21286
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 51595 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41441
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28366
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25263
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23342