Рома спробує підписати Веггорста

Джерело - romapress.net.
Рома розглядає варіант з орендою нападника Бернлі Ваута Веггорста, який у другій половині минулого сезону виступав за Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє romapress.net.
Це одна з опцій для підсилення атаки, клуб паралельно веде перемовини щодо повноцінних трансферів інших форвардів. У шортлист входять Джанлука Скамакка (Вест Гем) та Маркос Леонардо (Сантос).
Рішення щодо Ваута очікується до кінця тижні, до нього також є інтерес з боку команд Бундесліги.
Раніше повідомлялося, що Баєр готує трансфер Веггорста.