Рома спробує підписати Веггорста

Ваут Веггорст може перейти у Рому

Рома розглядає варіант з орендою нападника Бернлі Ваута Веггорста, який у другій половині минулого сезону виступав за Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє romapress.net.

Це одна з опцій для підсилення атаки, клуб паралельно веде перемовини щодо повноцінних трансферів інших форвардів. У шортлист входять Джанлука Скамакка (Вест Гем) та Маркос Леонардо (Сантос).

Рішення щодо Ваута очікується до кінця тижні, до нього також є інтерес з боку команд Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Баєр готує трансфер Веггорста.