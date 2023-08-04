Головне
Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 85
Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 18:12 640
Чигринський повернувся у Шахтар
Сьогодні 16:20 514
Костюк - Самсонова: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 16:14 1970
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 15:10 4815
Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик
Сьогодні 13:12 2327
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
Сьогодні 13:03 1547
Маліновський може покинути Марсель цього літа
Сьогодні 12:52 439
Далакян може провести бій проти японця Акуї
Сьогодні 11:53 310
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Сьогодні 11:26 1215 2
Прямі трансляції

Турецький клуб орендував форварда Металіста

Металіст віддав Ріаскоса в оренду
Сьогодні 18:28 190 0
Турецький клуб орендував форварда Металіста
#Металіст, #Футбольні трансфери

Джерело - gaziantepfk.org.

28-річний колумбійський форвард Металіста Браян Ріаскос продовжить кар'єру у Газіантепі.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Гравець буде виступати на правах оренди один сезон. Також клуб буде мати опцію викупу.

Браян Ріаскос перейшов у Металіст влітку 2021 року із португальського Насьоналя за 600 тисяч євро. Провів за харківську команду 18 матчів, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами.

Минулий сезон Ріаскос на правах оренди провів у саудівському Аль-Халіджі та португальському Марітіму.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 307573 7
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 294928 23
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 4815
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 290931
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 9190
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 8400
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268621
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28671
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22074
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 307573 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152786 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60127