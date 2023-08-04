Турецький клуб орендував форварда Металіста

Джерело - gaziantepfk.org.
28-річний колумбійський форвард Металіста Браян Ріаскос продовжить кар'єру у Газіантепі.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Гравець буде виступати на правах оренди один сезон. Також клуб буде мати опцію викупу.
Браян Ріаскос перейшов у Металіст влітку 2021 року із португальського Насьоналя за 600 тисяч євро. Провів за харківську команду 18 матчів, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами.
Минулий сезон Ріаскос на правах оренди провів у саудівському Аль-Халіджі та португальському Марітіму.
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