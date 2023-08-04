Арсенал готує трансфер голкіпера Брентфорда

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Брентфорда Давід Рая хоче перейти в Арсенал.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Іспанець вже узгодив умови особистого контракту з "канонірами". Угода буде розрахована до 2028 року, якщо трансфер відбудеться.
Арсенал натомість готовий запропонувати за 27-річного футболіста 30 мільйонів євро. Наступного літа у нього закінчується договір з Брентфордом.
David #Raya pushing to join #Arsenal: the goalkeeper has already agreed personal terms for a contract until 2028 with #AFC, which are ready to offer 30M to #Brentford to try to sign him. #transfers https://t.co/U05fmcySpn— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2023
Раніше Баварія відмовилася від ідеї підписати воротаря Брентфорда Раю.