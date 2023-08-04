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Арсенал готує трансфер голкіпера Брентфорда

Арсенал підсилиться голкіпером
Сьогодні 20:52 188 0
Арсенал готує трансфер голкіпера Брентфорда
Фото - Getty Images
#Брентфорд, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Давід Рая

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Брентфорда Давід Рая хоче перейти в Арсенал.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Іспанець вже узгодив умови особистого контракту з "канонірами". Угода буде розрахована до 2028 року, якщо трансфер відбудеться.

Арсенал натомість готовий запропонувати за 27-річного футболіста 30 мільйонів євро. Наступного літа у нього закінчується договір з Брентфордом.

Раніше Баварія відмовилася від ідеї підписати воротаря Брентфорда Раю.

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