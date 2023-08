Арсенал готує трансфер голкіпера Брентфорда

Голкіпер Брентфорда Давід Рая хоче перейти в Арсенал.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Іспанець вже узгодив умови особистого контракту з "канонірами". Угода буде розрахована до 2028 року, якщо трансфер відбудеться.

Арсенал натомість готовий запропонувати за 27-річного футболіста 30 мільйонів євро. Наступного літа у нього закінчується договір з Брентфордом.

