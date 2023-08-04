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Ексзахисник Евертона Міна продовжить кар'єру у Фіорентині

Перехід відбудеться на правах вільного агента
Сьогодні 14:48 203 0
Ексзахисник Евертона Міна продовжить кар'єру у Фіорентині
#Евертон, #Фіорентина, #Єррі Міна

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина підсилиться центральним захисником збірної Колумбії Єррі Міною.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Сторони підписали контракт до 2024 року з автоматичним продовженням до 2026-го за виконання певних умов.

Очікується, що сьогодні Міна пройде медогляд та офіційно стане гравцем Фіорентини.

Нагадаємо, Фіорентина замінить Ювентус в Лізі конференцій.

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