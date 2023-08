Фіорентина підсилиться центральним захисником збірної Колумбії Єррі Міною.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Сторони підписали контракт до 2024 року з автоматичним продовженням до 2026-го за виконання певних умов.

Очікується, що сьогодні Міна пройде медогляд та офіційно стане гравцем Фіорентини.

🔜 Done Deal and confirmed! Yerry #Mina to #Fiorentina as a free agent. Contract until 2024 with automatic extension until 2026 upon reaching certain conditions. #transfers https://t.co/cdEuHeo9WW