Реал відхилив пропозицію Вільярреала щодо Луніна

Вільярреал шукає нового воротаря

Джерело - Defensa Central.

Вільярреал намагався підписати воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна, але отримав відмову.

Про це повідомляє Defensa Central.

"Жовта субмарина" пропонувала три мільйони євро, але "вершкові" хочуть отримати за українця щонайменше п’ять мільйонів.

Пропозицію Вільярреала відхилив сам Флорентіно Перес. Прзидент Реала дав зрозуміти покупцям, що не збирається міняти свою позицію.

Втім, переговори між клубами продовжаться. Вільярреал шукає нового воротаря і найближчими днями ще раз спробує домовитися з Реалом щодо Луніна.

Повідомлялося, що Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента.

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