Костариканський футболіст загинув через напад крокодила

Джерело - Marca.
Футболіст Хесус Альберто Лопес Ортіс трагічно загинув у регіоні Санта-Крус на північному заході Коста-Ріки.
Про це повідомляє Marca.
Гравець вирішив скупатись і стрибнув у річку з мосту, хоча його рідні просили його не робити це. Там на нього напав крокодил, в результаті чого він помер.
Крокодил відтягнув його тіло, і щоб забрати його, поліції довелось застрелити тварину.
Футболісту було 29 років, він виступав за Депортіво Ріо Канас з другого дивізіону чемпіонату Коста-Ріки.
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