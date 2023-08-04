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Костариканський футболіст загинув через напад крокодила

Футболісту було 29 років
Сьогодні 13:35 212 0
Костариканський футболіст загинув через напад крокодила

Джерело - Marca.

Футболіст Хесус Альберто Лопес Ортіс трагічно загинув у регіоні Санта-Крус на північному заході Коста-Ріки.

Про це повідомляє Marca.

Гравець вирішив скупатись і стрибнув у річку з мосту, хоча його рідні просили його не робити це. Там на нього напав крокодил, в результаті чого він помер.

Крокодил відтягнув його тіло, і щоб забрати його, поліції довелось застрелити тварину.

Футболісту було 29 років, він виступав за Депортіво Ріо Канас з другого дивізіону чемпіонату Коста-Ріки.

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