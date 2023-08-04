Енріке може покинути ПСЖ після одного місяця в клубі

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке незадоволений ситуацією у клубі.

Про це повідомляє Marca.

Йому набридла нерішучість, яка оточує паризький клуб через ситуацію з Кіліаном Мбаппе. Тому іспанець роздумує над тим, щоб залишити посаду.

Також на рішення Енріке піти з клубу може вплинути ймовірне припинення співпраці його асистента Рафаеля Поля з клубом через особисті проблеми.

Якщо цього літа піде ще й радник ПСЖ Луїш Кампуш - це теж вплине на рішення тренера залишити посаду через місяць після призначення.