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Шахтар робив спробив придбати нападника Фламенгу Абреу

Угоду не встигли закрити за короткий термін
Сьогодні 14:12 229 0
Шахтар робив спробив придбати нападника Фламенгу Абреу
#Фламенгу, #Шахтар, #Педро Абреу

Джерело - Torcedores.

Шахтар намагався придбати центрального нападника Фламенгу Педро Абреу.

Про це повідомляє Torcedores.

"Гірники" запропонували 25 млн євро за 80% економічних прав на 26-річного гравця, і пропозиція була прийнята, але, у зв'язку із закриттям трансферного вікна у Бразилії 2 серпня, угоду не встигли закрити за короткий термін.

Нагадаємо, Бенфіка проведе переговори з Шахтарем щодо трансферу Трубіна.

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