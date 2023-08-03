Угоду не встигли закрити за короткий термін

Джерело - Torcedores.

Шахтар намагався придбати центрального нападника Фламенгу Педро Абреу.

Про це повідомляє Torcedores.

"Гірники" запропонували 25 млн євро за 80% економічних прав на 26-річного гравця, і пропозиція була прийнята, але, у зв'язку із закриттям трансферного вікна у Бразилії 2 серпня, угоду не встигли закрити за короткий термін.

Нагадаємо, Бенфіка проведе переговори з Шахтарем щодо трансферу Трубіна.

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