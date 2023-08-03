Зоря оголосила про підписання сербського півзахисника Мічіна

Джерело - Чемпіон.
Сербський півзахисник Петар Мічін став гравцем Зорі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Основна позиція Мічіна - атакувальний півзахисник, але також він може зіграти відтягнутого форварда і вінгера.
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Останнім клубом Петара були Раднічкі, в яких він встиг перетнутися з Ненадом Лалатовичем.
За інформацією Transfermarkt, Зоря заплатила за гравця 150 тисяч євро.
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