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На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних дома матчами групи Н завершився груповий етап.
Збірна Колумбії, програвши Марокко, стала переможницею групи Н, набравши 6 очок. Збірна Марокко з другого місця вийшла до 1/8 фіналу.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Збірна Німеччини не змогла переграти Південну Корею і залишає турнір.
5 серпня на ЧС-2023 стартують матчі плей-оф.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
3 тур, 3 серпня
Група Н
Марокко - Колумбія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+4 Лахмарі
Південна Корея - Німеччина 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Чо, 1:1 - 42 Попп
Підсумкова турнірна таблиця групи Н: