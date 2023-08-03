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Збірні Колумбії та Марокко вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Завершився груповий етап турніру
Сьогодні 15:33 87 0
Збірні Колумбії та Марокко вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних дома матчами групи Н завершився груповий етап.

Збірна Колумбії, програвши Марокко, стала переможницею групи Н, набравши 6 очок. Збірна Марокко з другого місця вийшла до 1/8 фіналу.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Збірна Німеччини не змогла переграти Південну Корею і залишає турнір.

5 серпня на ЧС-2023 стартують матчі плей-оф.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

3 тур, 3 серпня
Група Н

Марокко - Колумбія 1:0 (1:0)

Гол:  1:0 - 45+4 Лахмарі

Південна Корея - Німеччина 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Чо, 1:1 - 42 Попп

Підсумкова турнірна таблиця групи Н:

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