Лукас Моура змінив клуб

Джерело - SaoPauloFC.

30-річний ексвінгер Тоттенгема та ПСЖ Лукас Моура став гравцем Сан-Паулу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід з Тоттенгема відбувся на правах вільного агента, короткостроковий контракт підписано до 31 грудня.

Моура повернувся у Сан-Паулу після 10 років з моменту від’їзду в Європу. Він є вихованцем команди, а у 2013-му був проданий у ПСЖ за 40 мільйонів євро, звідки приєднався до "шпор" за 28 мільйонів.

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