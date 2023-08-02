Джерело - SaoPauloFC.
30-річний ексвінгер Тоттенгема та ПСЖ Лукас Моура став гравцем Сан-Паулу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід з Тоттенгема відбувся на правах вільного агента, короткостроковий контракт підписано до 31 грудня.
Моура повернувся у Сан-Паулу після 10 років з моменту від’їзду в Європу. Він є вихованцем команди, а у 2013-му був проданий у ПСЖ за 40 мільйонів євро, звідки приєднався до "шпор" за 28 мільйонів.
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