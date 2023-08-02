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Моура повернувся у Сан-Паулу

Лукас Моура змінив клуб
Вчора 23:10 185 0
Моура повернувся у Сан-Паулу
#Моура, #Сан-Пауло, #Футбольні трансфери

Джерело - SaoPauloFC.

30-річний ексвінгер Тоттенгема та ПСЖ Лукас Моура став гравцем Сан-Паулу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід з Тоттенгема відбувся на правах вільного агента, короткостроковий контракт підписано до 31 грудня.

Моура повернувся у Сан-Паулу після 10 років з моменту від’їзду в Європу. Він є вихованцем команди, а у 2013-му був проданий у ПСЖ за 40 мільйонів євро, звідки приєднався до "шпор" за 28 мільйонів.

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