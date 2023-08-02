Інтер цікавиться бразильським голкіпером

Джерело - calciomercato.com.
Новою ціллю Інтера на позиції голкіпера є бразилець Бенто, який виступає за Атлетіко Паранаенсе.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
24-річний Бенто Матеус Крепскі Нето може стати доступнішою альтернативою українцю Анатолію Трубіну. У переговорах нерадзуррі із Гірниками давно немає прогресу.
Інтер активно займається пошуком нового воротаря після відходу Саміра Хандановича та продажу Андре Онана в Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!