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Інтер цікавиться бразильським голкіпером

Інтер у пошуках голкіпера
Сьогодні 20:41 179 0
Інтер цікавиться бразильським голкіпером
#Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - calciomercato.com.

Новою ціллю Інтера на позиції голкіпера є бразилець Бенто, який виступає за Атлетіко Паранаенсе.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

24-річний Бенто Матеус Крепскі Нето може стати доступнішою альтернативою українцю Анатолію Трубіну. У переговорах нерадзуррі із Гірниками давно немає прогресу.

Інтер активно займається пошуком нового воротаря після відходу Саміра Хандановича та продажу Андре Онана в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.

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