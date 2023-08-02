Ракув із Кочергіним вибив Карабах, Динамо Загреб Михайліченка переграв Астану: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:1)
(перший матч 0:4)
Голи: 0:1 - 24 Емрелі, 0:2 - 89 Марін
Карабах - Ракув 1:1 (0:0)
(перший матч 2:3)
Голи: 0:1 - 52 Тудор, 1:1 - 60 Джіджа
Генк - Серветт 2:2 (1:1) - після пенальті 1:4
(перший матч - 1:1)
Голи: 1:0 - 28 Трезор, 1:1 - 36 Конья, 2:1 - 51 Арокодаре, 2:2 - 63 Бедія,
Маккабі Хайфа - Шериф 4:1 (1:1)
(перший матч 0:1)
Голи: 0:1 - 20 Талаль, 1:1 - 33 Чері, 2:1 - 85 Джабер, 3:1 - 105+2 Давід, 4:1 - 107 Шуранов
Молде - ГІК 2:0 (0:0
(перший матч 0:1)
Хекен - Клаксвік 3:3 (1:1) - Після пенальті 3:4
(перший матч - 0:0)
Голи: 0:1 - 17 Фредеріксберг, 1:1 - 24 Сана, 2:1 - 48 Лайоні, 2:2 - 53 Фредеріксберг, 3:2 - 106 Садік, 3:3 - 109 Клаксвік
Копенгаген - Брейдаблік 6:3 (4:1)
(перший матч 2:0)
Голи: 0:1 - 9 Сванторссон, 1:1 - 33 Гонсалвеш, 2:1 - 35 Ачурі, 3:1 - 37 Ларссон, 4:1 - 45+1 Оскарссон, 5:1 - 47 Оскарссон, 5:2 - 51 Стейндорссон, 6:2 - 56 Оскарссон, 6:3 - 75 Гуннлаугссон
Галатасарай - Жальгіріс 1:0 (1:0)
(перший матч 2:2)
Голи: 1:0 - 31 Мертенс
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