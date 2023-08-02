Джерело - Чемпіон.

Вже 5 серпня в Лондоні, на домашній арені ФК "Челсі" Стемфорд Бридж, відбудеться Game4Ukraine — благодійний матч на підтримку України. Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко вийдуть на поле у капітанських пов’язках синьої та жовтої команд відповідно. Game4Ukraine збере легенд світового футболу, чинних гравців англійської Прем’єр-ліги, а також популярних музикантів, акторів і ведучих. Склад команд справді вражає.

Так, у складі "синіх" під керівництвом тренерки жіночої команди "Челсі" Емми Гейз з’являться:

голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні; захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас; півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул; нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джимо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур і Челсі Граймс.

"Андрій Шевченко попросив мене [взяти участь у матчі], і я хотів допомогти своєму другові, але це набагато більше, ніж благодійна гра з друзями. Йдеться про освіту, і я певен, що це найважливіша річ для всіх. Коли люди опиняються у скруті, в умовах війни, вони не знають, що станеться наступної години. Але принаймні доти, доки діти навчаються у школі, у ці години їхнє життя видається нормальним. Саме тому я радий, що зможу взяти участь, і, сподіваюся, це допоможе зібрати достатньо грошей для того, аби можна було відбудувати школу", — прокоментував свою участь колишній голкіпер "Челсі" та збірної Чехії Петр Чех.

Тренером жовтої команди стане легендарний наставник “Арсеналу” Арсен Венгер. Під його керівництвом на поле вийдуть:

голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;

Єнс Леманн, Девід Джеймс; захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши; півзахисники —капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

—капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі; нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

У селебріті-складі "жовтих" з’являться зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіффін, співак Том Греннан і телеведучий Роман Кемпф.

"Жодна дитина в Україні не несе відповідальності за те, що там відбувається. Це дуже трагічна ситуація, яка відгукується в наших серцях. Іноді висвітлення війни в медіа не настільки широке, як це було на початку [війни], тож ми повинні намагатися допомогти. Сподіваюся, гра сприятиме відновленню освіти в Україні. Вона також має привернути увагу людей до того, що відбувається. Не можна нічого не робити, коли війна так близько до нас", — зазначив колишній воротар збірної Німеччини та непереможного складу "Арсеналу" Єнс Леманн.

Команди гратимуть заради благодійної мети: зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області.

Купити квиток на матч: https://www.game4ukraine.com/index.html

Підтримати збір на відбудову школи та взяти участь у розіграші футболок з автографами учасників: https://u24.gov.ua/uk/game4ukraine