Верес - Шахтар: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Рівненський Верес зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів
Верес: Паст, Вовченко, Курко, Блізніченко, Дахновський, Марусич, Яго, Кучеров, Гакман, Шевченко, Кухарук
Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Сезар, Михайло Шестаков, Хондак, Шух, Станіслав Шарай, Владислав Шарай, Гайдучик
Шахтар: Різник, Топалов, Матвієнко, Козік, Гочолеішвілі, Бондаренко, Криськів, Зубков, Кащук, Сікан, Траоре
Запасні: Трубін, Твардовський, Фарина, Очеретько, Кастілло, Глущенко, Невертон, Тоіров, Педрінью, В’юнник, Келсі
Початок о 17:00 за київським часом.