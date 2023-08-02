Карпати поступились Прикарпаттю, Епіцентр переграв Металіст: результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого попереднього етапу Кубка України-2023/2024.
Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап
Чернігів - Лівий берег 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Койдан, 1:1 - 35 Литовченко, 1:2 - 50 Вакуленко
Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) 2:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Батальський, 0:2 - 28 Батальський, 0:3 - 33 Батальський, 1:3 - 56 Студенко, 2:3 - 80 Шираєв, 2:4 - 83 Літюк, 2:5 - 89 Петровський
Дружба Мирівка - Вікторія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Сомов, 1:1 - 70 Сасовський, 1:2 - 81 Нелін
Звягель - Чайка 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Волинець, 2:0 - 67 Майтак, 3:0 - 71 Ващишин, 4:0 - 90+1 Нестеров, 5:0 - 90+2 Ващишин
Прикарпаття - Карпати Львів 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Радульський, 2:0 - 73 Радульський, 2:1 - 82 Галенков
Гірник-Спорт - СК Полтава 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 110 Молько
Нива Вінниця - Агробізнес 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 104 Толочко
Скала 1911 - Хуст 5:2 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Авер'янов, 2:0 - 22 Мазур, 3:0 - 36 Пастух, 4:0 - 47 Авер'янов, 4:1 - 57 Луців, 5:1 - 85 Мазур, 5:2 - 90+2 Луців
ЮКСА - Нива Бузова 1:1 (0:0) - після пенальті 4:3
Голи: 1:0 - 59 Кос, 1:1 - 84 Паламар
Інгулець - МФК Металург 4:3 (3:2)
Голи: 1:0 - 9 Квасов, 2:0 - 30 Квасов, 3:0 - 31 Резепов, 3:1 - 41 Толок, 3:2 - 45 Куралех, 4:2 - 69 Квасов, 4:3 - 76
Металіст - Епіцентр 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Беженар, 1:1 - 58 Тепляков, 1:2 - 71 Беженарі
Поділля - Нива Тернопіль 0:0 - Після пенальті 2:3
ФК Миколаїв - Буковина 1:0 (0:0)
Кудрівка - Кремінь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Кулик, 2:0 - 62 Кулик, 3:0 - 88 Коваль
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