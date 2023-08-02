Мілан може віддати де Кетеларе в оренду

Мілан шукає нову команду для бельгійця

Джерело - Football Italia.

Півзахисник Мілана Шарль де Кетеларе потрапив може перейти до Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє Football Italia.

Мілан шукає нову команду для бельгійця, оскільки він не входить у плани Стефано Піолі.

Шарлем цікавилися Аталанта, ПСВ, Ланс, Лейпциг, Марсель та Астон Вілла, але поки що лише Реал Сосьєдад готує офіційну пропозицію.

Йдеться про оренду з правом викупу, що в Мілані вважають найкращим варіантом.

Раніше Барселона мінімально здолала Мілан.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!