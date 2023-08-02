Мілан може віддати де Кетеларе в оренду

Джерело - Football Italia.
Півзахисник Мілана Шарль де Кетеларе потрапив може перейти до Реал Сосьєдада.
Про це повідомляє Football Italia.
Мілан шукає нову команду для бельгійця, оскільки він не входить у плани Стефано Піолі.
Шарлем цікавилися Аталанта, ПСВ, Ланс, Лейпциг, Марсель та Астон Вілла, але поки що лише Реал Сосьєдад готує офіційну пропозицію.
Йдеться про оренду з правом викупу, що в Мілані вважають найкращим варіантом.
Раніше Барселона мінімально здолала Мілан.
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