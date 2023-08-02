Бенфіка цікавиться можливістю підписати Трубіна

Джерело - A Bola.
Бенфіка оцінює можливість підписати голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.
Про це повідомляє A Bola.
Відносини між українським та португальським клубами після трансферу Давіда Нереса хороші, проте конкуренція за підписання 22-річного українця, контракт якого з гірниками спливає через рік, дуже висока.
Шахтар розраховує продати Трубіна за 15-20 мільйонів євро, але Бенфіка не готова стільки платити для підсилення воротарської позиції.
Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.
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