Бенфіка цікавиться можливістю підписати Трубіна

Шахтар розраховує продати Трубіна за 15-20 мільйонів євро

Джерело - A Bola.

Бенфіка оцінює можливість підписати голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє A Bola.

Відносини між українським та португальським клубами після трансферу Давіда Нереса хороші, проте конкуренція за підписання 22-річного українця, контракт якого з гірниками спливає через рік, дуже висока.

Шахтар розраховує продати Трубіна за 15-20 мільйонів євро, але Бенфіка не готова стільки платити для підсилення воротарської позиції.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.

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