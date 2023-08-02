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Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Визначилися учасники плей-оф від груп G та F
Сьогодні 15:13 522 0
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще чотири матчі.

За підсумками двох турів збірна Швеції забезпечила не лише путівку до 1/8 фіналу, але й перемогу у групі G. То ж шведки, граючи без мотивації, здобули перемогу над Аргентиною.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Збірна ПАР вирвала перемогу в Італії та з другого місця вийшла до плей-оф. Це історичний вихід ПАР до плей-оф.

Збірна Франції впевнено переграла Панаму і виграла групу F. Збірна Ямайки витримала натиск Бразилії та зіграла внічию 0:0. Це дозволило Ямайці з другого місця вийти з групи.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

3 тур, 2 серпня
Група G

Аргентина - Швеція 0:2 (0:0)

Голи:  0:1 - 67 Блумквіст, 0:2 - 90 Рубенссон (пен)

ПАР - Італія 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Карузо (пен), 1:1 - 32 Орсі (авт), 2:1 - 67 Магая, 2:2 - 74 Карузо, 3:2 - 90+2 Кгатлана

Підсумкова турнірна таблиця групи G:

Група F

Панама - Франція 3:6 (1:4)

Голи: 1:0 - 2 Кокс, 1:1 - 21 Лакрар, 1:2 - 28 Діані, 1:3 - 37 Діані (пен), 1:4 - 45+5 Каррек, 1:5 - 52 Діані, 2:5 - 64 Пінсон (пен), 3:5 - 87 Седеньйо, 3:6 - 90+10 Бечо

Ямайка - Бразилія 0:0

Підсумкова турнірна таблиця групи F:

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