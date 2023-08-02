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Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Сьогодні 07:27 2112 0
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

29 липня 2023 року стартував Кубок України з футболу сезону 2023/24 років. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів Кубка України-2023/24:

Перший попередній етап

29 липня 2023 рік

  • 14:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) - Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська область) - 0:1
  • 17:00. Миколаїв (Львівська область) - Фазенда (Чернівці) - 6:1
  • 17:00. Штурм (Іванків, Київська область) - ЮКСА (Київ) - 1:1 (пен 4:5)

Другий попередній етап

2 серпня 2023 рік

  • 13:00. Чернігів (Чернігів) - Лівий берег (Київ)
  • 13:00. ФСК Маріуполь (Маріуполь) - Васт (Миколаїв)
  • 14:00. Дружба (Мирівка) - Вікторія (Суми) 
  • 15:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів)
  • 15:00. Звягель (Звягель) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
  • 16:00. ЮКСА (Київ) - Нива (Бузова)
  • 16:00. Скала 1911 (Стрий) - Хуст (Хуст)
  • 16:00. Нива (Вінниця) - Агробізнес (Волочиськ)
  • 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - СК Полтава (Полтава) 
  • 17:00. Поділля (Хмельницький) - Нива (Тернопіль)
  • 17:00. Металіст (Харків) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
  • 17:00. Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) - Буковина (Чернівці) 
  • 17:00. Інгулець (Петрове) - Металург (Запоріжжя)
  • 18:00. Кудрівка (Кудрівка) - Кремінь (Кременчук) 
  • Матч Тростянець (Тростянець) - Реал Фарма (Одеса) не відбудеться.

3 серпня 2023 рік

  • 16:00. Локомотив (Київ) - Діназ (Вишгород)

Третій попередній етап

Виступатимуть 16 переможців другого попереднього етапу. 

Базовий день матчів - 15 серпня.

Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)

Виступатимуть вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).

Базовий день матчів - 23 серпня.

1/8 фіналу

Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом).

Базовий день матчів - 27 вересня.

1/4 фіналу

Виступатимуть вісім переможців 1/8 фіналу.

Базовий день матчів - 1 листопада.

1/2 фіналу

Виступатимуть чотири переможці 1/4 фіналу.

Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.

Фінал

15 травня 2024 року.

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