Аріс знову переграв БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024

Кваліфікація, Другий раунд

Матчі-відповіді, 01 серпня

БАТЕ - Аріс 3:5 (1:3)

(перший матч 2:6)

Голи: 0:1 - 8 Бабічка, 1:1 - 25 Громико (пен), 1:2 - 26 Гоміс, 1:3 - 35 Кажу, 2:3 - 48 Мартинов, 2:4 - 56 Бенгтссон, 2:5 - 74 Стенпіньскі, 3:5 - 90+3 Лаптєв (пен)

Олімпія Любляна - Лудогорець 2:1 (1:1)

(перший 1:1)

Голи: 0:1 - 15 Десподов, 1:1 - 18 Елснік, 2:1 - 90+2 Елснік

Слован Братислава - Зрінські 2:2 (1:0)

(перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 5 Чаврич, 2:0 - 66 Зуберу, 2:1 - 75 Барішич, 2:2 - 90+3 Іванчич

Раніше СК Дніпро-1 зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів.