Ексфорвард Динамо очолив академію клубу

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Київ Артем Кравець став новим директором академії клубу.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Раніше цю посаду у Динамо обіймав Олександр Іщенко. Нагадаємо, на початку липня Кравець став радником президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

Кравець є вихованцем Динамо, за першу команду киян виступав у 2006 – 2018 і 2020 роках. Сумарно зіграв за клуб 144 матчі, забив 43 голи та віддав 14 асистів.

Раніше повідомлялося, що Гармаш не хоче переходити в казахський Ордабаси.