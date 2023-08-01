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Ексфорвард Динамо очолив академію клубу

Сьогодні 19:54 450 0
Ексфорвард Динамо очолив академію клубу
#Динамо Київ, #Артем Кравець

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Київ Артем Кравець став новим директором академії клубу.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Раніше цю посаду у Динамо обіймав Олександр Іщенко. Нагадаємо, на початку липня Кравець став радником президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

Кравець є вихованцем Динамо, за першу команду киян виступав у 2006 – 2018 і 2020 роках. Сумарно зіграв за клуб 144 матчі, забив 43 голи та віддав 14 асистів.

Раніше повідомлялося, що Гармаш не хоче переходити в казахський Ордабаси.

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