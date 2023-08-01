Баварія виділить 95 млн євро на трансфер Кейна

Гаррі Кейн близький до переходу у Баварію

Джерело - Чемпіон.

Баварія визначилась з пропозицією щодо трансферу форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вказано, що німецький клуб готовий запропонувати за гравця 95 мільйонів євро. Ця сума включає можливі бонуси. Гравцю готові запропонувати контракт до 2028 року.

Зустріч сторін поки що не запланована, але вони впевнені у позитивному завершенні перемовин. За необхідності Баварія готова збільшити свою пропозицію.

У минулому сезоні 29-річний англійський форвард провів 38 матчів у рамках АПЛ, відзначившись 30 голами та 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче включити несподівану опцію у договір щодо продажу Кейна.