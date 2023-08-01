В Іспанії затримали 17 осіб у справі про договірні матчі

Було затримано як менеджерів, так і гравців команди Уракан Мелілья

Джерело - COPE.

Ла-Ліга, вища спортивна ліга Іспанії, Європол та нацполіція Іспанії провели спільну роботу щодо затримання 17 осіб у справі про договірні матчі у 5-му дивізіоні.

Про це повідомляє COPE

Було затримано як менеджерів, так і гравців команди Уракан Мелілья. Це стало результатом розслідування, яке в лютому ініціювало Головне управління з регулювання азартних ігор.

Під час розслідування зʼясували, що представники Уракана Мелільї робили ставки на матчі своєї команди.

Президент клубу теж брав у цьому участь, допомагаючи організовувати схеми договірних матчів. Футболісти діяли через третіх осіб, щоб не бути напряму повʼязаними зі ставками.

Поки невідомо, про яку отриману суму йдеться. Поліція не виключає, що продовжить арешти в межах справи.

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