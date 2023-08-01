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Реал може перенести реєстрацію Гюлера через пошкодження

Турецький хавбек пошкодив меніск лівого коліна
Сьогодні 12:01 194 0
Реал може перенести реєстрацію Гюлера через пошкодження
#Реал Мадрид, #Арда Гюлер

Джерело - Mundo Deportivo.

Реал досі не визначився, чи буде оперувати новачка Арда Гюлера.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Він пошкодив меніск лівого коліна. Якщо футболіста лікуватимуть консервативно, без хірургічного втручання - пропустить близько 3 місяців. Якщо зроблять операцію - близько 5 місяців.

Другий варіант дозволяє скасувати чинну реєстрацію Гюлера та перенести її на січень, щоб звільнити влітку одну квоту під іншого гравця.

Арда отримав травму під час тренування команди та не займався у загальній групі з 21 липня. Він не виходив на поле у жодному з передсезонних товариських матчів клубу.

Нагадаємо, Реал хоче завершити перехід Мбаппе до старту Ла-Ліги.

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