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Кучер пояснив провал першого матчу з Панатінаїкосом

Олександр Кучер прокоментував матч з Панатінаїкосом
Сьогодні 22:25 130 0
Кучер пояснив провал першого матчу з Панатінаїкосом
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Дніпро-1 не вистачило досвіду у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.

Про це розповів головний тренер українського клубу Олександр Кучер.

"Звичайно, Панатінаїкос досвідчена команда, в складі якої багато кваліфікованих гравців – ті ж Джурічіч, Єдвар, Бернар, Шпорар. У них дуже потужна атака, яка і грає в футбол, і вміє грати в футбол. Те, що з нами трапилося у першому матчі, то, звичайно, від того, що нам не вистачило того досвіду, котрий був у Панатінаїкосу. Ми тільки другий рік граємо у єврокубках, а кваліфікація Ліги Чемпіонів – то для нас взагалі дебют.  І десь ми трохи злякалися, може перенервували. Перший тайм ми провалили і не грали у той футбол, в який ми домовлялися.

Звичайно, що завтра для здобуття позитивного результату ми повинні вийти агресивними, з великим бажанням. Ми повинні показати усім, що ми – Українці, які знають свою ціль і йдуть до неї", - розповів Кучер.

Нагадаємо, Панатінаїкос майже за 30 хвилин розпродав всі квитки на матч з Дніпром-1.

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