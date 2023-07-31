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Циганик: Інтер пропонує за Трубіна 12 млн євро

Ігор Циганик прокоментував трансфер Анатолія Трубіна
Сьогодні 19:14 97 0
Циганик: Інтер пропонує за Трубіна 12 млн євро
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Інтер не запропонує понад 12 млн євро за голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У нього дуже серйозний контакт з Інтером. Інтер запропонував Шахтарю 12 мільйонів євро. Шахтар хотів набагато більше, майже вдвічі більше. Потім сума зменшувалась до 20, до 18 мільйонів євро.

"Інтер" стоїть на своєму і, наскільки мені відомо, у Трубіна є узгоджений контракт з Інтером, він не підписаний, щоб не порушувати правила ФІФА, на наступний рік, щоб він пішов вільним агентом.

Чи погодиться Шахтар на 12 мільйонів? Думаю, що іншого виходу у Шахтаря немає. Думаю, що здоровий глузд Шахтаря вийде на перший план, і найближчим часом ми почуємо, як Шахтар продав Трубіна за 12 мільйонів євро.

Більше Інтер не дасть. Безкоштовно через рік його можуть забрати інші команди. Є один клуб, Астон… Я вже майже сказав, але не буду закінчувати. Є ще один клуб Прем'єр-ліги, якого зацікавив Трубін, але для цього їм треба продати свого воротаря-героя в інший клуб", - сказав Циганик.

Повідомлялося, що Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.

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