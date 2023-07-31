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Сич: Кортрейк не потягнув мій трансфер

Олексій Сич прокоментував повернення у Рух
Сьогодні 18:43 201 0
Сич: Кортрейк не потягнув мій трансфер
#Кортрейк, #Рух Львів, #Олексій Сич

Джерело - sport.ua.

Кортрейк не зміг собі дозволити трансфер українського захисника Олексія Сича.

Про це розповів сам футболіст.

"В умовах співпраці була прописана опція, що коли я зіграю за Кортрейк зазначену кількість поєдинків, то він зобов'язаний викупити контракт. На жаль, через травму до цього показника я не дотягнув. Тоді ще залишався інший варіант: моя гра влаштовує Кортрейк і він за власної ініціативи купує мене. Цього не сталося.

Кортрейк - футбольний клуб зі скромними фінансовими можливостями. І прописана в контракті сума відступних – понад два мільйони євро – була йому не по кишені. Тому й довелося повертатися до Львова", - відзначив Сич.

Раніше Сич повернувся у Рух.

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