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Чигринський погодився на перехід у Шахтар

Шахтар намагається знайти заміну Валерію Бондарю
Сьогодні 14:39 381 0
Чигринський погодився на перехід у Шахтар
#Шахтар, #Дмитро Чигринський

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зробив трансферну пропозицію захиснику Іонікоса Дмитру Чигринському.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Це ідея директора Шахтаря з футболу Дарійо Срни.

Хорват вже провів попередні переговори з 36-річним українцем та отримав згоду на трансфер.

Донецький клуб намагається домовитися з керівництвом грецької команди.

Таке рішення пов’язане з травмою центрального захисника Шахтаря Валерія Бондаря.

Менеджмент донецького клубу шукає йому термінову заміну, оскільки розуміє, що навіть попри підписання Става Лемкіна, для групового етапу Ліги чемпіонів та складних матчів УПЛ команді необхідний досвідчений гравець, бажано, адаптований під реалії українського футболу.

Повідомлялося, що Чигринський зацікавив кіпрський АЕЛ.

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