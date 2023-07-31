Футболіст дуже хотів зіграти в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Наприкінці минулого сезону Шахтарю пропонували підписати атакувального півзахисника Аль-Таавуна Алехандро Ромеро Гамарра.

Про це розповів журналіст Володимир Звєров

Футболіст дуже хотів перейти в Шахтар та зіграти в Лізі чемпіонів.

Проте гравця пропонували Шахтарю на чолі з Ігорем Йовичевичем.

Хорватському фахівцю потенційний новачок теж подобався, але трансфер не відбувся, бо коуч наприкінці сезону 2022/23 вже розумів, що не тренуватиме команду в наступному.

Нагадаємо, Шахтар оголосив про підписання захисника Хапоеля Лемкіна.

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