Джерело - Чемпіон.
Наприкінці минулого сезону Шахтарю пропонували підписати атакувального півзахисника Аль-Таавуна Алехандро Ромеро Гамарра.
Про це розповів журналіст Володимир Звєров
Футболіст дуже хотів перейти в Шахтар та зіграти в Лізі чемпіонів.
Проте гравця пропонували Шахтарю на чолі з Ігорем Йовичевичем.
Хорватському фахівцю потенційний новачок теж подобався, але трансфер не відбувся, бо коуч наприкінці сезону 2022/23 вже розумів, що не тренуватиме команду в наступному.
Нагадаємо, Шахтар оголосив про підписання захисника Хапоеля Лемкіна.
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