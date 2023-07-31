Ромі запропонували підписати Калверт-Льюїна

Джерело - Чемпіон.
Центральний нападник Евертона Домінік Калверт-Льюїн був запропонований Ромі посередником.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Можливі деталі переходу не повідомляються.
Чинний контракт Домініка з "ірисками" розрахований до кінця сезону 2024/25.
#Everton’s striker Dominic #CalvertLewin has been offered to #ASRoma by an intermediary. #transfers #EFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2023
Раніше Рома орендувала Льоренте у Лідса.
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