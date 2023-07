Ромі запропонували підписати Калверт-Льюїна

Центральний нападник Евертона Домінік Калверт-Льюїн був запропонований Ромі посередником.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Можливі деталі переходу не повідомляються.

Чинний контракт Домініка з "ірисками" розрахований до кінця сезону 2024/25.

