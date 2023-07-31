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Ромі запропонували підписати Калверт-Льюїна

Можливі деталі переходу не повідомляються
Сьогодні 10:21 276 0
Ромі запропонували підписати Калверт-Льюїна
#Евертон, #Калверт-Льюїн, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Центральний нападник Евертона Домінік Калверт-Льюїн був запропонований Ромі посередником.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Можливі деталі переходу не повідомляються.

Чинний контракт Домініка з "ірисками" розрахований до кінця сезону 2024/25.

Раніше Рома орендувала Льоренте у Лідса.

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