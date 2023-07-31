Шахтар підписав центрального захисника Хапоеля Тель Авів Става Лемкіна.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

У Шахтарі розуміють, що Лемкін - це варіант на перспективу, а зараз потрібен гравець, який одразу зможе закрити позицію центрального захисника.

Шахтар шукає такого футболіста, пріоритет - на українців.

Повідомлялося, що за 20-річного центрбека Шахтар заплатить Хапоелю 1,2 мільйони євро.

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