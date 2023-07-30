Ребров зустрівся з родинами загиблих ультрас

Тренер збірної України побував на зустрічі з родинами загиблих ультрас

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров побував на зустрічі з родинами загиблих ультрас.

Про це повідомляє благодійний фонд Трибуна Героїв.

На зустрічі команда фонду доповіла про результати своєї діяльності, а також запросила до обговорення проблематики системного залучення фінансової допомоги.

Присутні мали змогу першими переглянути фільм про історію створення та роботу благодійної ініціативи Трибуна Героїв, а також висловити свої ідеї та побажання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Трибуна Героїв (@standsofheroes)

Раніше Ребров став клієнтом компанії Шаблія Prostar.

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