Ван Леувен: Позицію клубу по Трубіну варто запитати в Палкіна

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін пропустив матч з Металістом 1925 (1:2) через дискваліфікацію з попереднього сезону.
Про це розповів головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.
"Позицію клубу варто запитати в Сергія Палкіна. Трубін дискваліфікований із попереднього сезону, тому я не міг його використовувати", - сказав ван Леувен.
Повідомлялося, що Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.
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