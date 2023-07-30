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Ван Леувен: Позицію клубу по Трубіну варто запитати в Палкіна

Тренер Шахтаря прокоментував можливий відхід Трубіна
Сьогодні 13:12 239 0
Ван Леувен: Позицію клубу по Трубіну варто запитати в Палкіна
#Металіст 1925, #Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін пропустив матч з Металістом 1925 (1:2) через дискваліфікацію з попереднього сезону.

Про це розповів головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Позицію клубу варто запитати в Сергія Палкіна. Трубін дискваліфікований із попереднього сезону, тому я не міг його використовувати", - сказав ван Леувен.

Повідомлялося, що Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.

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