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Визначилася команда Шевченка на благодійний матч в підтримку України

Матч відбудеться 5 серпня у Лондоні
Сьогодні 21:34 205 0
Визначилася команда Шевченка на благодійний матч в підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Визначився остаточний список гравців команди Андрія Шевченка, які візьмуть участь у благодійному матчі на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

До нього увійшли Андрій Шевченко, Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Лука Тоні, Діда, Петр Чех, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето'О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф, Шота Арвеладзе, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Джиммі Флойд Хасселбайнк, Джо Коул, Жуліо Сезар, Сергій Ребров, Джермейн Дефо, Клер Рафферті, Сержіньо, Карлі Телфорд та селебриті Арчі Рено, Тохіб Джимо, Ральф Літтл, Расселл Говард, Джеймс Артур, Челсі Граймс.

Тренером команди буде Емма Хейз, яка очолює жіночу команду Челсі.

Матч відбудеться 5 серпня у Лондоні. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

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Допис, поширений Game4Ukraine (@game4ukraine)

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