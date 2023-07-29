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Металіст 1925 - Шахтар 1:2: огляд матчу УПЛ

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Металіст 1925 - Шахтар 1:2: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у межах 1-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
29 липня, 1 тур

Металіст 1925 - Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Матвієнко, 0:2 - 47 Траоре, 1:2 - 56 Юсов

Склади команд:

Металіст 1925: Мозіль – Безуглий, Курило, Ткачук, Жичиков – Бичек (Арі 62), Вачіберадзе, Кравченко (А. Ткачук 24) – Юсов, Сидоров (Абдуллаєв 59), Русин

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Дмитренко, Ігор, Чирук, Островьский

Шахтар: Різник – Топалов (Педріньйо 79), Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі – Кащук (Невертон 73), Зубков, Бондаренко, Криськів – Траоре (Келсі 72), Сікан (Кастілло 87)

Запасні: Пузанков, Твардовський, Фарина, Глущенко, Тоіров

Попередження: Бондаренко 27, Траоре 63, Ткачук 71, Безуглий 90, Русин 90+3

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