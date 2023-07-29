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ЛНЗ організує фан-зону для перегляду матчу проти Чорноморця

Вона буде знаходитися на алеї Черкаси-арени
Сьогодні 18:01 313 0
ЛНЗ організує фан-зону для перегляду матчу проти Чорноморця
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - офіційний сайт ЛНЗ.

ЛНЗ зробить фан-зону для вболівальників на матчі 1-го туру УПЛ проти Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вона буде знаходитися на алеї Черкаси-арени і розпочне роботу о 14:00.

Уболівальники ЛНЗ зможуть переглянути матч з Чорноморцем на великому екрані і взяти участь у розіграші нової форми. Також на локації працюватимуть фудкорт, зона розваг і фан-шоп.

Матч відбудеться у неділю, 30 липня.

Напередодні Коваленко залишив ЛНЗ.

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