ЛНЗ організує фан-зону для перегляду матчу проти Чорноморця

Джерело - офіційний сайт ЛНЗ.
ЛНЗ зробить фан-зону для вболівальників на матчі 1-го туру УПЛ проти Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Вона буде знаходитися на алеї Черкаси-арени і розпочне роботу о 14:00.
Уболівальники ЛНЗ зможуть переглянути матч з Чорноморцем на великому екрані і взяти участь у розіграші нової форми. Також на локації працюватимуть фудкорт, зона розваг і фан-шоп.
Матч відбудеться у неділю, 30 липня.
Напередодні Коваленко залишив ЛНЗ.
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