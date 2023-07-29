Пономарьов: Зоря нічим не здивувала

Зоря не змогла здивувати Рух у матчі 1-го туру УПЛ (2:1).

Про це заявив головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов.

"Позитивні емоції, тому що перемогли бронзового призера минулого чемпіонату. Зіграли два різні тайми. У першій половині зустрічі у хлопців було хвилювання, а в другій зіграли так, як ми хочемо грати - з позиції тиску. У нас молода команда. Звичайно, що футболісти хвилювалися в першому матчі сезону, ще й з таким суперником. Вони повинні через це пройти.

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів

Задоволений діями всіх футболістів. Нам немає різниці кого ставити в стартовий склад - футболіста 36 років чи 17. Ми будемо ставити сильніших на цю мить. Зоря грала як і минулого року. Ми знали, як вони гратимуть. Луганці нічим нас не здивували. В них є футболісти досить високої кваліфікації, ми на це звертали увагу. В такій грі один епізод міг вирішити долю матчу", - сказав Пономарьов у післяматчовому коментарі.