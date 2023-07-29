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Інгулець розгромив СК Полтаву, Металіст поступився Епіцентру: результати 1 туру Першої ліги

Результати матчів 1 туру Першої ліги
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Інгулець розгромив СК Полтаву, Металіст поступився Епіцентру: результати 1 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Першої ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 29 липня

Чернігів - Діназ Вишгород 3:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 1 Койдан, 1:1 - 6 Шевченко, 1:2 - 33 Клименко, 2:2 - 39 Посмашний, 3:2 - 42 Кривобороденко

Прикарпаття - Поділля 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Хома, 1:1 - 32 Василенко

Інгулець - СК Полтава 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Козак, 2:0 - 15 Козак, 3:0 - 20 Козиренко, 4:0 - 50 Козак, 5:0 - 64 Резепов

Металіст - Епіцентр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Стень

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