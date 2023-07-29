Збірна Швеції розгромила Італію, Франція перемогла Бразилію: результати матчів жіночого ЧС-2023

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На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще два матчі.

Збірна Швеції не мала проблем з Італією у матчі 2-го туру ЧС-2023. Шведки забили 5 сухих голів.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Збірна Франції святкувала перемогу над Бразилією - 2:1. Завдяки перемозі француженки вийшли на перше місце групи.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

2 тур, 29 липня

Група G

Швеція - Італія 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 39 Ілестедт, 2:0 - 44 Рольфо, 3:0 - 45+1 Блакстеніус, 4:0 - 50 Ілестедт, 5:0 - 90+5 Блумквіст

Група F

Франція - Бразилія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Ле Соммер, 1:1 - 58 Дебінха, 2:1 - 83 Рейнар

Сьогодні на ЧС-2023 відбувається ще один матч:

15:00. Панама - Ямайка