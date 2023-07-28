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Фабіньо продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді

Гравець вже пройшов медогляд
Сьогодні 23:32 154 0
Фабіньо продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді
#Ліверпуль, #Фабінью, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Фабінью перейде у саудівський Аль-Іттіхад.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Гравець вже пройшов медогляд. Клуби мають найближчим часом підписати всі необхідні документи.

Контракт буде розрахований на 3 роки. Його зарплата складе 25 мільйонів євро на рік, а Ліверпуль отримає 45 мільйонів.

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