Фабіньо продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді

Півзахисник Ліверпуля Фабінью перейде у саудівський Аль-Іттіхад.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Гравець вже пройшов медогляд. Клуби мають найближчим часом підписати всі необхідні документи.

Fabinho has completed medical tests as Al Ittihad player, here we go! 🟡⚫️🇸🇦



Liverpool and Al Ittihad are still waiting to sign documents, medical approved as verbal agreement has been reached.



Deal being completed and sealed on three year contract. pic.twitter.com/7zm9rkXAec