Фабіньо продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді

Гравець вже пройшов медогляд

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Фабінью перейде у саудівський Аль-Іттіхад.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Гравець вже пройшов медогляд. Клуби мають найближчим часом підписати всі необхідні документи.

Fabinho has completed medical tests as Al Ittihad player, here we go! 🟡⚫️🇸🇦



Liverpool and Al Ittihad are still waiting to sign documents, medical approved as verbal agreement has been reached.



Deal being completed and sealed on three year contract. pic.twitter.com/7zm9rkXAec — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

Контракт буде розрахований на 3 роки. Його зарплата складе 25 мільйонів євро на рік, а Ліверпуль отримає 45 мільйонів.

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