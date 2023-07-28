Фабіньо продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ліверпуля Фабінью перейде у саудівський Аль-Іттіхад.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Гравець вже пройшов медогляд. Клуби мають найближчим часом підписати всі необхідні документи.
Fabinho has completed medical tests as Al Ittihad player, here we go! 🟡⚫️🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023
Liverpool and Al Ittihad are still waiting to sign documents, medical approved as verbal agreement has been reached.
Deal being completed and sealed on three year contract. pic.twitter.com/7zm9rkXAec
Контракт буде розрахований на 3 роки. Його зарплата складе 25 мільйонів євро на рік, а Ліверпуль отримає 45 мільйонів.
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