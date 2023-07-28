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Шахтар підготував лімітовані футболки ультрас команди, які захищають Україну

На футболки нанесено 14-й номер на честь 14-го чемпіонства Шахтаря
Сьогодні 21:28 153 0
Шахтар підготував лімітовані футболки ультрас команди, які захищають Україну
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар випустив лімітовані футболки, які призначені для фанатів у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Дякуємо нашим захисникам за можливість грати та вигравати! Напередодні старту нового сезону клуб підготував лімітовані футболки для представників ультрас Шахтаря, які зараз боронять Україну.

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На футболки нанесено 14-й номер на честь 14-го чемпіонства Шахтаря, яке гравці здобули завдяки нашим захисникам, позивні бійців, фірмовий військовий шеврон та герб Донецька. Також наші хлопці отримають оригінальні золоті медалі УПЛ. До скорої зустрічі на рідних трибунах!" - говориться у заяві клубу.

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