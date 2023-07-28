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Буковина - Нива Тернопіль 0:1: огляд матчу

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Буковина - Нива Тернопіль 0:1: огляд матчу
#Буковина, #Нива Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Першої ліги Буковина вдома поступилась Ниві.

Чемпіонат України - Перша ліга
27 липня, 1 тур,
Група А

Буковина - Нива (Тернопіль) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 32 Хруставка

Буковина: Пономаренко – Рябий А. (Червінський, 86), Новотрясов, Пасічник, Данилюк (Рябий Д., 86), Пець, Глагола, Цурупін, Палагнюк, Фарасєєнко (Бодня, 54), Скотаренко (Прокопчук, 75).

Запасні: Степаненко, Закорський, Штифанович, Емре.  

Нива: Механів - Зінь, Хруставка, Демчук, Соколов, Дорошенко, Гатала (Мудрий, 90+4), Волохатий, Бей (Бороденко, 61), Проців, Різник (Галадей, 77).

Запасні: Жупанський, Вольський, Малащук, Козак, Танчак, Слива.

Попередження: Пасічник (78), Новотрясов (90+1), Цурупін (90+4), Глагола (90+4) – Дорошенко (40), Хруставка (69), Галадей (90+1), Соколов (90+4).

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